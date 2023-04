Invesco lance des ETF sectoriels durables

Invesco lance une gamme de quatre ETF sectoriels mondiaux avec une empreinte carbone qui se veut réduite et un profil environnemental, social et de gouvernance (ESG) qui se veut amélioré. Les secteurs concernés sont l’énergie, la finance, la santé et les technologies de l’information.

Les ETF Invesco S&P World Sector ESG Ucits répliqueront les performances des indices sectoriels S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced, une nouvelle série d’indices de référence créés par S&P Dow Jones Indices (S&P DJI).

Des exclusions

Chaque indice cherche à améliorer son profil ESG et à réduire son empreinte carbone, tout en minimisant les écarts entre les pays et les titres par rapport à l’indice sectoriel standard. Les titres sont exclus sur la base des critères suivants : s’ils présentent une activité dans les secteurs du tabac, des armes controversées, des sables bitumineux, des armes légères, des contrats militaires ou du charbon thermique ; s’ils sont évalués « non conformes » aux principes du Pacte mondial des Nations unies ; s’ils ont un score ESG, déterminé par S&P DJI, qui se situe dans les 20 % les plus bas de l’indice standard (ou s’ils n’ont pas de score ESG) ; s’ils ont des niveaux d'émissions carbone qui se classent dans les 10 % les plus élevés de leur groupe dans le secteur industriel de la nomenclature GICS et de l’indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap (ou s’ils ne présentent pas de données à ce sujet) ; enfin, s’ils font face à des incidents de risque ESG potentiels et/ou à des activités controversées, selon S&P DJI.

Les titres restants sont ensuite optimisés et repondérés, en vue d’atteindre deux objectifs : une augmentation de leur score ESG, déterminée par S&P DJI, équivalente au score qui serait obtenu si 25 % des titres les moins bien notés sur le plan ESG (en termes de capitalisation boursière flottante) du secteur industriel de la nomenclature GICS étaient supprimés ; et une réduction de 30 % des émissions carbone par rapport à l’indice standard ou, si elle est inférieure, une réduction des émissions carbone équivalente au retrait des titres dont les niveaux d'émissions carbones se classent dans les 25 % les plus élevés des entreprises du secteur industriel de la nomenclature GICS et de l’indice standard.

Les quatre ETF d’Invesco sont les suivants :

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF