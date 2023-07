Fidelity va convertir six fonds en ETF

Fidelity prévoit de convertir six fonds, représentant 13,2 milliards de dollars d’actifs, en ETF en novembre de cette année, selon Ignites, qui cite des documents réglementaires. Ces fonds, tous gérés activement, sont les suivants : Large Cap Value Enhanced Index (5,2 milliards de dollars), Large Cap Growth Enhanced Index (2,3 milliards), Large Cap Core Enhanced Index (1,8 milliard), Mid Cap Enhanced Index (1,7 milliard), International Enhanced Index (1,6 milliard) et Small Cap Enhanced Index (532 millions). Ils seront tous transformés en ETF mais garderont le même nom. Les processus d’investissement et équipes resteront les mêmes.