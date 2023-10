BNP Paribas AM étoffe son offre d’ETF obligataires avec deux véhicules excluant le pétrole

Profitant de l’engouement des investisseurs pour le marché obligataire depuis le début d’année, BNP Paribas Asset Management annonce ce jour la création de deux nouveaux ETF sur la classe d’actifs. Le premier est le BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF : il réplique un indice d’environ 400 titres de dette d’entreprises européennes notées investment grade, avec une duration moyenne de 0,7 année. Les secteurs les plus controversés, y compris celui des énergies fossiles, ont été préalablement retirés de l’univers.

Simultanément, le gérant français crée son premier ETF obligataire avec un sous-jacent américain, en l’occurrence de la dette d’entreprises de catégorie investissement. Pour l’ETF BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF, l’indice retenu compte 3.400 titres et sa duration moyenne est de 6,8 ans. Là encore, le pétrole et le gaz ont été écartés de l’univers.

Ces deux véhicules, classés en catégorie «article 8» de SFDR et cotés sur Euronext Paris, Borsa Italiana et Deutsche Börse Xetra, enrichissent une gamme obligataire qui pèse 10 milliards d’euros d’encours et où se côtoient des ETF filtrés selon les critères ESG tels que le BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG ETF (ISIN : LU1481202692; 1,44 milliard d’euros d’encours selon Trackinsight) et des ETF alignés à l’Accord de Paris comme le BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ISIN : LU2008760592; 1,18 milliard).

«Ces deux nouveaux fonds excluant les énergies fossiles offrent aux investisseurs de briques d’allocation d’actifs supplémentaires tout en ciblant de faibles niveaux d’erreur de suivi par rapport aux indices de référence non ESG», précise Lorraine Sereyjol-Garros, responsable globale du développement ETF et fonds indiciels chez BNP Paribas Asset Management, citée dans un communiqué.