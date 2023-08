BlackRock amende les stratégies de quatre ETF

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a décidé de changer les stratégies d’investissement de quatre fonds indiciels cotés (ETF) à compter du 15 août. Sont concernés les ETF iShares Digital Entertainment and Education Ucits, iShares MSCI USA ESG Screened Ucits, iShares MSCI EM ESG Enhanced Ucits et iShares MSCI USA ESG Enhanced Ucits.

La société de gestion indique dans des lettres aux porteurs de parts de ces produits que ces ETF suivent actuellement des stratégies d’investissement de non-réplication de leurs indices de référence respectifs. Or, BlackRock iShares estime que si ces fonds continuaient de suivre une stratégie d’investissement de non-réplication, ils pourraient ne pas détenir l’intégralité de la pondération de la composante de leurs indices de référence. En conséquence, expose la firme, cela augmenterait l’écart de suivi des fonds par rapport aux performances de leurs indices.

De fait, BlackRock va cesser les stratégies de non-réplication dans ces ETF et les remplacer par des stratégies de réplication pour « reproduire aussi fidèlement que possible la composition » des indices et rehausser les limites d’investissement de ces ETF.