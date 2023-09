Ark Investment débarque en Europe avec le rachat de Rize ETF

Le marché des fonds indiciels cotés (ETF) en Europe prend une nouvelle dimension avec l’arrivée de la « star » des ETF tech et innovation aux Etats-Unis, Cathie Wood. Ark Invest, la maison-mère du gestionnaire Ark Investment Management dirigé par Cathie Wood, a annoncé le rachat le fournisseur d’ETF thématiques et durables européen Rize ETF, mardi 19 septembre. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.

Rize ETF, fondé en 2019 par Stuart Forbes, Rahul Bhushan, Jason Kennard et Anthony Martin, avait été acquis par AssetCo, le groupe de gestion de fortune et d’actifs britannique établi par l’ex-patron de Standard Life Aberdeen, Martin Gilbert. La société gère 452 millions de dollars d’encours via 11 ETF domiciliés en Irlande et catégorisés article 8 ou 9 au sens de la directive SFDR. En juin dernier, Martin Gilbert s’était montré quelque peu déçu de la lenteur du développement de Rize ETF, évoquant un retard sur le plan de développement.

Ark Invest, qui gère 25 milliards de dollars, compte, de son côté, Nikko Asset Management comme actionnaire minoritaire. La firme a réellement émergé lors de la pandémie de Covid-19 en 2020 en enregistrant une collecte fulgurante dans ses ETF thématiques sur la technologie et l’innovation. Cathie Wood est devenue une icône du monde des ETF à tel point que des ETF anti-Ark, c’est-à-dire vendant à découvert les positions détenues par les ETF d’Ark Invest, s’étaient créés. Plus récemment, Ark a fait partie des candidats à la validation d’ETF sur le bitcoin par le régulateur américain Securities & Exchange Commission.

Ark à la conquête de l’Europe

La marque Rize ETF sera graduellement retirée et la société sera renommée Ark Invest Europe. Les dénominations des ETF de Rize porteront en conséquence le préfixe Ark à la place de Rize. Dans le cadre de la transaction avec AssetCo, Ark et AssetCo s’associeront pour le lancement de plusieurs ETF destinés à River and Mercantile, gestionnaire d’actifs actions détenu par AssetCo. Les fondateurs de Rize ETF resteront au sein d’Ark Invest Europe et en soutiendront son développement.

Dans une session de questions-réponses publiée sur le site de Rize ETF, Ark confirme que cette acquisition va l’autoriser à établir une gamme d’ETF au format Ucits en Europe. « Nous prévoyons de lancer plusieurs stratégies actives d’Ark en Europe d’ici la fin de l’année », est-il indiqué. Aussi de potentielles synergies seront analysées entre la gamme existante d’ETF d’Ark aux Etats-Unis et celle de Rize ETF. Cette dernière comporte aussi des ETF thématiques sur le thème du numérique.

Concernant la structuration des entités, Ark Invest Europe sera une division de Ark Invest Limited, entité légale américaine. « Ark travaillera à l’intégration de Rize ETF et de ses employés au sein de structure d’entreprise existante. L’équipe de Rize ETF se concentrera principalement sur le développement des opérations d’Ark Invest Europe», est-il précisé.

« Cette acquisition renforce l’engagement d’Ark Invest à offrir des solutions d’investissement thématiques de haute qualité à un public d’investisseurs internationaux, en particulier aux investisseurs européens qui n’ont pas été en mesure d’accéder à nos produits. Nous pensons que le marché européen des ETF présente une forte opportunité de croissance car de nouveaux et jeunes investisseurs continuent d’avoir accès aux ETF grâce à la croissance des plateformes numériques, et les ETF actifs augmentent leur part de marché en répondant à la demande d’expositions d’investissement innovantes », a commenté Cathie Wood, fondatrice, directrice générale et des investissements d’Ark Invest, dans un communiqué.

Les co-fondateurs de Rize ETF ont également réagi à l’acquisition. Pour Stuart Forbes, le rachat par Ark Invest va permettre à la société d’accroître sa présence à l’international et des échanges collaboratifs sur les meilleures pratiques, éclairage et tactiques de la gestion d’actifs dans le monde.

« Au cours des cinq dernières années, nous nous sommes fait une place dans les ETF thématiques et durables. En nous associant à Ark, un pionnier de l’investissement et de la recherche en matière d’innovation de rupture, nous sommes en mesure d’offrir une gamme de produits élargie couvrant trois domaines de croissance essentiels dans les ETF européens : les ETF thématiques, les ETF durables et les ETF actifs. Cette collaboration permet non seulement d’offrir une sélection plus large à nos clients, mais elle favorise également un engagement plus profond dans la recherche, confirmant ainsi notre engagement mutuel en faveur de la durabilité », a ajouté Rahul Bhushan.