Edenred vise une croissance de son Ebitda de plus de 12% par an

Edenred gagne plus de 20% en Bourse depuis le début de l’année.

Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a dévoilé mardi à l'occasion d'une journée investisseurs son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025, baptisé «Beyond». Pour la période 2022-2025, le groupe table sur une croissance organique de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieure à 12% par an et sur un taux de conversion annuel free cash-flow/Ebitda est supérieur à 70%. «Le plan Beyond 22-25 prévoit par ailleurs la poursuite d'une politique de croissance progressive du dividende sur la période, se traduisant par une augmentation en valeur absolue chaque année», a précisé Edenred.