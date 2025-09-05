  
Sverre Bergland, co-gérant du fonds DNB Fund Technology

Sverre Bergland, co-gérant du fonds DNB Fund Technology

05/09/2025
Boom de l’IA, turbulence dans les semi-conducteurs et crise chez Apple : comment les géants de la tech se battent pour l’avenir

Des milliards de dollars sont injectés dans le développement et l'entraînement des modèles de langage, et les grands acteurs du cloud – Microsoft, Amazon, Google et Meta – ont relevé leurs budgets d'investissement à un niveau historique, entre 400 et 450 milliards de dollars par an. Mais que signifie cette course à l’innovation pour les investisseurs ?

En France, l’inflammable débat sur l’héritage
19/09/2025
