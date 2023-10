Un avenir meilleur grâce à l’agriculture

L’agriculture régénératrice se distingue des autres systèmes d’agriculture durable et biologique en ce sens où elle cible des résultats quantitatifs et mesurables, sans pour autant imposer de manière dogmatique la façon dont ces résultats doivent être atteints.

Par conséquent, les agriculteurs régénérateurs sont davantage axés sur les résultats en recherchant, par exemple, des rendements plus élevés, des aliments plus sains et/ou moins de déchets. Une approche régénératrice permet d’attester si nos objectifs durables - tels qu’une alimentation plus saine et plus nutritive, la régénération de la nature ou l’assainissement de l’eau - sont bel et bien atteints.

La technologie moderne peut être utile à cet égard. Les cultures peuvent être gérées en observant et en mesurant la variabilité grâce à la navigation par satellite, aux systèmes de données géographiques et aux capteurs placés sur les machines ou sur le sol. Les données recueillies sur l’état des sols, le climat et les cultures sont utilisées pour améliorer la prise de décision, optimiser l’utilisation des ressources et œuvrer ainsi en faveur d’un système agricole plus efficient et plus durable. L’objectif premier est d’obtenir de meilleurs rendements avec moins de ressources.

Risques généraux à prendre en compte lors d’un investissement dans des terres agricoles

Veuillez noter que tous les investissements sont exposés aux fluctuations des marchés. Les investissements dans des terres agricoles présentent un risque moyen. Ces catégories sont généralement caractérisées par des revenus stables et des garanties relativement stables. En revanche, la négociabilité peut être limitée.



