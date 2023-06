Réflexions sur l’évolution du marché chinois au cours des 30 dernières années

Lorsque j’ai rejoint la société en 2002, FSSA Investment Managers, qui s’appelait à l’époque First State Investments, avait 2 milliards USD d’actifs en gestion et j’étais le seul employé à Hong Kong. Après avoir travaillé dans une société de gestion d’actifs plus importante, j’ai rejoint une société plus petite pour pouvoir développer mes propres convictions en matière d’investissement et constituer une équipe. Je partageais une philosophie similaire à celle du partenaire fondateur, Angus Tulloch : nous mettions tous les deux l’accent sur une approche à long terme, ascendante et nous recherchions des entreprises de qualité. À l’époque, une telle approche était rare dans le secteur de la gestion d’actifs en Asie.

Après des débuts modestes, FSSA emploie aujourd’hui une équipe de plus de 30 personnes et gère 30 milliards USD d’actifs (à la fin décembre 2022). La stratégie de FSSA China Growth est passée de 3 millions USD d’actifs, lorsque j’ai rejoint la société, à 3 milliards USD aujourd’hui, soit une multiplication par mille en l’espace de 20 ans. Bien que le travail acharné ait certainement joué un rôle, nous nous sommes également trouvés au bon endroit, au bon moment : la Chine voyait sa croissance économique s’accélérer, s’ouvrait au reste du monde, et s’orientait vers une réforme de son marché.

L’évolution du marché boursier chinois

Les premières actions chinoises ont été cotées à Hong Kong en tant qu’actions H au début des années 1990. Nous ne nous attendions pas à ce que 30 ans plus tard, la Chine devienne le deuxième plus grand marché boursier au monde.

