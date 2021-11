Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Salim Ramji, le responsable mondial d’iShares et des instruments indiciels de BlackRock, a déclaré à Financial News que le gérant américain n’avait « aucun projet actuel » de lancer des ETF crypto. Et ce, alors que d’autres sociétés de gestion se hâtent de faire approuver leurs ETF bitcoin par...