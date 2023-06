L’innovation au cœur de la sélection de valeur : Aperture European Innovation Fund

Trois années d’investissement dans l’innovation européenne

Anis Lahlou nous explique pourquoi l’Europe est un pôle d’innovation sous-estimée, puis quels sont les éléments qui démontrent, selon lui, que le moment est venu de se positionner sur ces actions qui constituent des opportunités d’investissement en période de volatilité.

En Europe, l’industrie, les sciences de la vie, l’énergie, la finance, la santé et les transports ne sont que quelques secteurs qui contiennent une grande quantité d’innovation dans leurs processus commerciaux.



Pour l’avenir, les risques ne manquent pas, mais de nombreux signes indiquent que l’inflation, les taux et le dollar ont atteint des sommets, et qu’un pivot de la Fed est en vue.



Il peut encore subsister des opportunités pour saisir les « niveaux bas » des actions européennes et profiter des valorisations plus faibles

Anis Lahlou, Gérant chez Aperture Investors

-

Au délà des start-ups technologiques

L’innovation est bien plus qu’un simple secteur technologique. La technologie est un catalyseur d’innovation, que l’on retrouve dans tous les secteurs. C’est pourquoi, sur le continent manufacturier européen, nous trouvons des clusters d’innovation qui prospèrent “sous le radar” dans presque tous les secteurs. L’industrie, les sciences de la vie, l’énergie, la finance, la santé et les transports ne sont que quelques domaines qui contiennent une grande quantité d’innovation dans leurs processus commerciaux.

Investir dans l’innovation ne signifie pas non plus accepter des valorisations surévaluées. L’industrie automobile en Europe, par exemple, comprend généralement des fabricants qui investissent dans l’avenir de la mobilité (autonomes, connectés et électriques). Un autre exemple, la banque. Les grandes banques ont bénéficié des pressions concurrentielles exercées par les entreprises de technologie financière au cours de la dernière décennie, car elles disposent à la fois du capital et de la capacité de déployer l’innovation. Dans certains cas, et compte tenu des valorisations et des taux d’intérêt plus élevés, certaines grandes banques européennes présentent désormais une opportunité plus attrayante que les Fintechs pure play elles-mêmes, car elles seront en mesure d’accélérer de nouveaux investissements numériques dans des domaines où les Fintechs non rentables tentent de réduire les coûts.

Dans Aperture European Innovation Fund, nous nous concentrons sur une sélection de titres fondamentale et bottom-up pour sélectionner les entreprises qui, selon nous, sont à la pointe de l’innovation mondiale et sont prêtes à générer des rendements pour les actionnaires, quel que soit le secteur et qu’il s’agisse ou non de startups ou des blue-chips établis. Nous voyons le « vieux continent » comme une terre fertile où l’on peut découvrir des entreprises mal valorisées.

Aperture European Innovation Fund: des sources de performances diversifiées

Conformément à notre approche flexible, nous n’avons pas hésité à détenir la moitié du portefeuille dans des actions technologiques avant et pendant le pic de la crise de Covid en 2020-2021, étant donné que la technologie était la réponse à bon nombre de nos défis dans un environnement “verrouillé”. Cependant, nous avons également décidé de réduire l’exposition à la technologie en 2022, car il était devenu clair que l’économie mondiale entrait dans un changement de régime fondamental vers une inflation et des taux d’intérêt plus élevés. Dans l’état actuel des choses, la santé est désormais le secteur le plus important du fonds avec environ 13 %1.

Au cours des trois années écoulées depuis son lancement, Aperture European Innovation Fund a surperformé son indice de référence, l’indice MSCI Europe Net Total Return. Les valeurs les plus performantes du fonds au cours de ces trois premières années proviennent d’un large éventail de secteurs. Il y a notamment un groupe pharmaceutique danois mondial qui a réalisé d’énormes progrès dans le traitement du diabète et de l’obésité ; un semi-conducteur néerlandais créateur de l’équipement qui génère de l’Intelligence Artificielle ; une société de services informatiques qui permet la numérisation à travers l’Europe ainsi que l’une des plus grandes banques d’Europe.

Une fenêtre d’opportunité pour capter les “niveaux bas”

Dans l’avenir, les risques ne manquent pas, car les conditions financières continuent de se resserrer et la géopolitique reste très incertaine. Cela dit, de plus en plus de signes démontrent que l’inflation, les taux et le dollar ont atteint des sommets.

Nous attendons une réponse en différé à l’action restrictive des taux d’intérêt de la Fed en termes de ralentissement économique. Cependant, nous pensons que la croissance des revenus nominaux continuera de stimuler l’effet de levier opérationnel et qu’il est peu probable qu’un réajustement des bénéfices soit similaire aux précédents de 2000 ou 2008, ni ne stimule les cours des actions étant donné qu’un pivot de la banque centrale est de plus en plus en vue, du moins à court terme.

Le positionnement des investisseurs aux actifs internationaux/non américains et le risque restent faible, ce qui augure bien un apaisement de l’aversion au risque et des actions européennes où les valorisations restent favorables même par rapport à la hausse des rendements des obligations d’État nationales. Plus qu’à tout autre moment, cela pourrait fournir un vent porteur utile aux actions d’innovation européennes plus petites, moins détenues et plus décotées.

Dans le fonds, nous privilégions une stratégie “barbell” consistant à équilibrer certaines actions d’innovation à croissance plus élevée et coûteuses pour atténuer le risque avec des actions cycliques moins chères qui pourraient bénéficier de la réouverture de la Chine et de taux plus élevés à plus long terme. Nous prenons en considération le potentiel d’amélioration du cycle économique en cas de pic d’inflation. Un éventuel pic de hausse de la Fed et des taux plus élevés pour une période plus longue nous confortent dans une revalorisation plus soutenue des secteurs moins chers tels que les financières. À notre avis, les « niveaux bas » pendant une période de volatilité sont les occasions idéales pour un gérant de gestion active, de profiter de valorisations plus faibles.

Code isin : LU2077746936

1Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Source : Aperture Investors à fin avril 2023

L’indicateur de risque résumé est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres produits. Cela montre la probabilité que le produit perde de l’argent en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen élevé. Principaux risques du Fonds : Risque de financement durable, Risque de marché, Risque de volatilité. En raison de l’exposition du Compartiment aux instruments financiers dérivés, la volatilité peut parfois être amplifiée. .

Composition des frais : distribution illustrative de la classe d’actions IY (ISIN : LU2077746936) – Frais d’entrée : 5 %, Frais de sortie : 1 %, Frais de gestion : 0,57 %, Frais de transaction : 0,92 %, Commission de performance : 2,00 %. Ajustement de performance positif ou négatif de la commission de gestion variable jusqu'à +/- 2,55 % à partir du point médian VMF de 2,85 % avec un minimum VMF de 0,30 % et un maximum VMF de 5,40 %.

Le Fonds promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Le Fonds n’est pas un article 9 selon SFDR (il n’a pas d’investissement durable comme objectif). Pour plus d’informations sur la politique et l’objectif E/S, les éléments contraignants et les limites méthodologiques, veuillez-vous référer à l’annexe B du document précontractuel dans le Prospectus ou visitez la divulgation web relative à la durabilité à l’adresse : https://www.generali-investments .lu/lu/en/institutional/sustainability-related-disclosure

INFORMATION IMPORTANTE

COMMUNICATION MARKETING POUR LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS EN FRANCE.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le compartiment de Generali Investments SICAV présente, au regard des attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Cette communication marketing concerne Aperture Investors SICAV, une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois du 17 décembre 2010, qualifiée d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et son Compartiment, European Fonds d’Innovation ci-après dénommé « le Fonds ». Cette communication marketing est destinée uniquement aux investisseurs professionnels en Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Autriche, France, Luxembourg., où le Fonds est enregistré pour la distribution, au sens de la Directive Marchés d’Instruments Financiers 2014/65/UE (MiFID ) et n’est pas destiné aux investisseurs de détail ou aux personnes américaines telles que dénies par la réglementation S du United States Securities Act de 1933, tel que modifié.

Ce document est co-édité par Generali Investments Partners SpA Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg SA et Aperture.

Aperture Investors UK Ltd est agréée en tant que Gestionnaire d’investissement au Royaume-Uni, réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) - 135-137 New Bond Street, Londres W1S 2TQ, Royaume-Uni – Référence UK FCA : 846073 - LEI : 549300SYTE7FKXY57D44. Aperture Investors, LLC est agréée en tant que conseiller en investissement enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, qui détient à 100 % Aperture Investors UK, Ltd, regroupés sous le nom d’« Aperture ». La Société de Gestion du Fonds est Generali Investments Luxembourg SA, société anonyme de droit luxembourgeois, agréée en tant que Société de Gestion d’OPCVM et Gestionnaire de Fonds d’Investissement Alternatifs (AIFM) au Luxembourg, réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - code CSSF : S00000988 LEI : 222100FSOH054LBKJL62.

Generali Investments Partners SpA Società di gestione del risparmio est une société de gestion d’actifs italienne réglementée par la Banque d’Italie et désignée pour agir en tant que promoteur commercial du Fonds dans les pays de l’UE/EEE où le Fonds est enregistré pour la distribution (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste , 34132, Italie - CM n° 15376 - LEI : 549300DDG9IDTO0X8E20).

Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez lire le Document d’informations clés sur les PRIIPs (PRIIPs KID) et le Prospectus. Les KID PRIIPs sont disponibles dans l’une des langues officielles du pays de l’UE/EEE, où le Fonds est enregistré pour la distribution, et le Prospectus est disponible en anglais (pas en français), ainsi que les rapports annuels et semestriels sur www.GILfundInfo@generali-invest.com.La Société de Gestion peut décider de résilier les accords conclus pour la commercialisation du FCP. Pour un résumé de vos droits d’investisseur dans le cadre d’une réclamation individuelle ou d’une action collective pour un litige relatif à un produit financier au niveau européen et au niveau de votre pays de résidence dans l’UE, veuillez consulter le document d’information contenu dans la section « Qui sommes-nous ? » sous le lien suivant : www.generali-investments.com et www.generali-investments.lu. Le résumé est disponible en anglais ou dans une langue autorisée dans votre pays de résidence.

Cette communication marketing n’est pas destinée à fournir un conseil en investissement, fiscal, comptable, professionnel ou juridique et ne constitue pas une offre d’achat ou de vente du Fonds ou de tout autre titre qui pourrait être présenté. Toutes les opinions ou prévisions fournies sont à la date indiquée, peuvent changer sans préavis, peuvent ne pas se produire et ne constituent pas une recommandation ou une offre d’investissement. Les performances passées ou cibles ne prédisent pas les rendements futurs. Il n’y a aucune garantie que des prévisions positives seront réalisées à l’avenir. La valeur d’un investissement et tout revenu qui en découle peuvent aussi bien baisser qu’augmenter et il se peut que vous ne récupériez pas l’intégralité du montant initialement investi. Les performances futures sont soumises à une fiscalité qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui peut évoluer dans le futur. Veuillez contacter votre conseiller fiscal dans votre pays pour comprendre comment vos déclarations seront affectées par les taxes. L’existence d’un enregistrement ou d’une approbation n’implique pas qu’un régulateur ait déterminé que ces produits conviennent aux investisseurs. Il vous est recommandé d’examiner attentivement les conditions d’investissement et d’obtenir des conseils professionnels, juridiques, financiers et fiscaux si nécessaire avant de prendre la décision d’investir dans un Fonds.

Generali Investments est une marque déposée de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A. - Sources (sauf indication contraire) : Aperture et Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio - Ce document ne peut être reproduit (en tout ou en partie), diffusé, modifié ou utilisé sans autorisation écrite préalable.

Les « Parties MSCI » déclinent expressément toute garantie (y compris, sans s’y limiter, toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, d’actualité, de non-contrefaçon, de valeur marchande et d’adéquation à un usage spécifique) concernant les informations MSCI. En aucun cas, les Parties MSCI ne seront responsables des dommages directs, indirects, spécifiques, accessoires, punitifs, consécutifs (y compris, sans s’y limiter, les pertes de profits) ou autres. Plus d’informations sur les informations MSCI et la clause de non-responsabilité : www.msci.com