Quel est l’intérêt d’investir dans des thèmes « perpétuels », comme l’eau et les déchets ?

Bertrand Lecourt – L’investisseur sur les marchés financiers, en particulier sur les actions, est souvent confronté à un « bruit » macro-économique et émotionnel qu’il ne maîtrise pas toujours. Mouvements des taux d’intérêts, inflation, risques politiques ou régulatoire, frictions d’échanges internationaux…autant d’éléments qui font bouger les marchés à court terme et sur lesquels l’investisseur a finalement peu de prise. Pour s’en extraire, il faut élargir l’horizon d’investissement, se placer sur le long terme, donc trouver des thèmes qui soient « perpétuels » c’est-à-dire qui demeureront toujours valables quel que soit l’environnement. L’eau et la gestion des déchets rentrent par excellence dans cette catégorie : qu’est-ce que l’homme, au fond ? une machine organique qui transforme de l’eau et de la matière en eau et en matière usées. Le traitement de l’eau et des déchets est donc vital pour l’économie. Et le restera perpétuellement.

Existe-t-il un univers d’investissement suffisamment large et attractif sur ces deux thèmes ?

Notre fonds global et soutenable investit dans les entreprises présentes tout au long de la chaîne de valeur dans les secteurs de l’eau et des déchets. Au total cela représente environ 300 entreprises cotées, dans plus de 30 pays et plus de 30 sous-secteur industriels, pour une capitalisation boursière d’environ deux mille milliards d’euros. Le nombre de valeurs disponibles pour le portefeuille d’investissement est passé d’une trentaine à plus de 300 noms aujourd’hui au rythme d’environ dix nouvelles valeurs par an. Sur les trente dernières années la liquidité de ce secteur a été multipliée par dix. La caractéristique financière clef de ces entreprises, c’est d’offrir un niveau récurrent de cash-flow depuis plusieurs dizaines d’années. Depuis vingt ans, la croissance moyenne des résultats du secteur varie entre 10 et 12%, avec un dividende oscillant entre 2 et 3%. On peut vraiment parler de croissance défensive !

Le spécialiste britannique de la gestion actions J O Hambro a ouvert son premier bureau

d’Europe continentale à Paris en 2022. Le fonds Regnan Water&Waste, particulièrement bien classé dans sa catégorie est l’un de ceux que vous mettez le plus particulièrement en avant auprès de la clientèle institutionnelle française. Pourquoi ?

Frédéric Lejeune - JO Hambro, et sa boutique Regnan, spécialisée depuis de très nombreuses années dans l’investissement responsable a déjà comme principale caractéristique de proposer des stratégies d’investissement très concentrées, gérées par des équipes en totale autonomie. Ce positionnement lui a permis d’acquérir des compétences remarquées, notamment dans la gestion durable, avec l’objectif de créer de la valeur pour les investisseurs tout en ayant des effets positifs sur la planète. C’est une offre qui me paraît particulièrement adaptée au marché français. Voilà pourquoi outre notre fonds Water&Waste, je mets particulièrement l’accent auprès de nos clients sur le fonds Regnan Global Impact, dont le portefeuille est concentré sur une cinquantaine de valeurs mid-caps, les gérants ayant des convictions fortes sur chacune d’entre elles. Ces deux fonds article 9 proposent une réponse à des défis majeurs, notamment face à la transition climatique et la croissance démographique, tout en intégrant les impératifs des évolutions réglementaires. Dans ce cadre, JO Hambro vient de lancer son propre outil de recherche « Horizon », de prévision des émissions de gaz à effet de serre (GES). Cet outil exclusif donnera à nos équipes d’investissement les moyens de mieux comprendre comment les entreprises se conforment à une future économie à faibles émissions de carbone, leur donnant ainsi un avantage compétitif.