Cinq principes pour investir dans les marchés émergents

En tant qu’investisseurs « ascendants » à long terme, notre point de départ pour trouver des investissements appropriés consiste à rechercher des entreprises bénéficiant de vents favorables structurels et d’avantages concurrentiels clairement définis. Nous recherchons des modèles économiques durables qui soient attrayants non seulement sur un à deux ans, mais tout au long du cycle commercial.

Dans la stratégie FSSA Global Emerging Markets Focus, nous avons investi dans des entreprises de qualité dotées d’équipes de direction ayant fait leurs preuves et de franchises de premier plan. Nous pensons qu’elles sont bien placées pour capitaliser sur les vieilles tendances à long terme, qui font des marchés émergents un choix d’investissement attrayant.

Qu’il s’agisse de la formalisation de l’économie indienne, d’un accès croissant aux services financiers au sein de la population sud-africaine ou de l’adoption croissante de logiciels de planification des ressources d’entreprise par les PME brésiliennes, nous pensons que les opportunités d’investissement sont nombreuses.

Pourtant, ces types d’entreprises ne sont souvent pas bien représentées dans des indices plus larges et nous pensons donc qu’une approche d’investissement actif ascendante présente beaucoup de valeur ajoutée. C’est particulièrement important lorsque les marchés sont volatils, comme ils le sont aujourd’hui.

Nos principes d’investissement ne nous oblige pas à suivre un indice arbitraire, ni à acheter des sociétés de mauvaise qualité à 50 centimes pour un dollar. Nous privilégions plutôt ces cinq principes fondamentaux qui, selon nous, nous aideront à générer des rendements attractifs pour nos clients sur le long terme.

Source : Données sur les sociétés extraites des rapports annuels des sociétés ou d’autres rapports similaires destinés aux investisseurs. Les indicateurs financiers et les valorisations proviennent de FactSet et de Bloomberg. Au 30 novembre 2022 ou noté autrement.

