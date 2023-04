Bank of China Hong Kong AM lance un ETF sur la transition climatique dans la région

Bank of China Hong Kong (BOCHK) Asset Management vient de lancer un ETF sur la transition climatique des acteurs locaux. La société de gestion chinoise s’est associée avec Bank of China International (Boci)-Prudential Asset Management, qui sera chargée de la gestion de ce fonds, coté en bourse hongkongaise The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK).

Dénommé BOCHK Greater Bay Area Climate Transition ETF, ce fonds investit dans la transition climatique des entreprises dans les régions Guangdong, Hong Kong et Macao Greater Bay Area. Ce fonds réplique l’indice S&P BOCHK China Hong Kong Greater Bay Area Net Zero 2050 Climate Transition Index, lancé en 2022. Le fonds est libellé en dollars hongkongais et les frais de gestion s’élèvent à 0,5% de l’encours annuel.