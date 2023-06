“Alpha By Control” – un travail d’équipe

Les marchés du crédit sont difficilement prévisibles et générer des performances financières régulières sur le long terme est une tâche ardue pour tout investisseur investi dans les obligations d’entreprises. Pour générer de l’Alpha, nous recourons à une approche d’investissement unique que nous appelons « Alpha By Control». Tout en recherchant activement des opportunités de création d’Alpha, notre approche est également optimisée en systématisant de contrôler les risques et en intégrant l’ESG dans notre gestion via de nombreuses initiatives d’engagement.

Au cours de ce webinaire, nous aborderons les points suivants :

Comment la combinaison du rôle de gérant, analyste financier et analyste ESG permet d’obtenir de meilleurs résultats

Les avantages fondamentaux de notre process « Alpha By Control » en matière de sélection « top-down » et « bottom-up »

L’impact positif résultant d’un investissement dans des entreprises durable

