Actions en Chine : la qualité et la patience mènent loin

Au cours de ma carrière, ces 20 dernières années, j’ai appris deux leçons principales. La première est de se concentrer sur l’analyse ascendante et de conserver les entreprises de qualité. Le sentiment du marché peut devenir extrêmement positif ou négatif, ce que j’ai vécu personnellement pendant la crise financière asiatique à la fin des années 1990, l’explosion de la bulle technologique au début des années 2000, et la crise financière mondiale en 2008. Mais le principal moteur du cours des actions sur le long terme est la capacité des entreprises à générer de la valeur, en augmentant leurs bénéfices ou leur valeur liquidative.

La deuxième leçon est de rester discipliné et de ne pas se laisser aveugler par la cupidité ou la peur. J’ai vu le même marché se négocier à 60 fois le ratio cours/bénéfice (PE) et à 5 fois le PE. Cela signifie que lorsque le marché est craintif, nous devons être plus courageux, et lorsque le marché est irrationnel à la hausse, nous devons faire preuve de prudence.

Il peut être difficile d’aller à contre-courant, en particulier dans cet environnement qui se caractérise par des hausses de taux d’intérêt importantes aux États-Unis, le conflit entre la Russie et l’Ukraine, un ralentissement du marché immobilier chinois et des confinements continus liés à la Covid. Nous ne sommes pas des investisseurs macro, et nous ne pouvons pas prédire comment ces événements se dérouleront. Mais bien que chaque crise soit différente, les ingrédients sont souvent les mêmes : ils sont tous liés à la nature humaine.

Le tableau ci-dessous permet de remettre les choses en perspective. Alors que nous réfléchissons aux émotions prédominantes concernant les actions chinoises au cours de l’année passée, il semble que nous étions plus proches du plancher que du plafond. Par conséquent, nous avons ajouté à nos participations de base à forte conviction.

Où en sommes-nous dans le cycle ?

L’importance de la discipline

Les références à des titres spécifiques ne doivent pas être interprétées comme des conseils d’investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente de ces titres.

Source : Données sur les sociétés extraites des rapports annuels des sociétés ou d’autres rapports similaires destinés aux investisseurs. Les indicateurs financiers et les valorisations proviennent de FactSet et de Bloomberg. En février 2023 ou tel qu’indiqué autrement.

