Victor Lemay Edmond de Rothschild Corporate Finance - Bordeaux Directeur, en charge du développement de la région Sud-Ouest 33 ans

Victor Lemay est nommé directeur d’Edmond de Rothschild Corporate Finance Bordeaux, en charge du développement de la région Sud-Ouest à compter du 1er septembre 2025.

Parcours professionnel

Victor Lemay était directeur M&A au sein de Credit Agricole Midcap Advisors. Il est nommé directeur d’Edmond de Rothschild Corporate Finance Bordeaux, en charge du développement de la région Sud-Ouest à compter du 1er septembre 2025.

Diplômes : Audencia Business School Prise de fonction : 1 septembre 2025