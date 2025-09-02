Thomas Storgaard Praemia REIM UK Managing Director, Head of Purpose-Built Student Accomodation

Thomas Storgaard est nommé responsable de la stratégie paneuropéenne dans le secteur du PBSA (résidences étudiantes dédiées) chez Praemia REIM UK à compter de septembre 2025.

Parcours professionnel

Thomas Storgaard est nommé responsable de la stratégie paneuropéenne dans le secteur du PBSA (résidences étudiantes dédiées) chez Praemia REIM UK à compter de septembre 2025. Thomas possède plus de vingt ans d’expérience dans le logement étudiant et le résidentiel alternatif. Il a développé de nombreuses plateformes PBSA en partenariat avec des opérateurs, développeurs et investisseurs institutionnels. Avant de rejoindre Praemia REIM, il a été Partner chez Bridges Fund Management, où il a dirigé des opérations immobilières européennes axées sur des secteurs à forte dynamique démographique. Chez Harrison Street, il a investi plus de 800 millions d’euros dans des résidences étudiantes et du résidentiel au Royaume-Uni et en Europe continentale. Il a supervisé des transactions pour un montant cumulé de plus de 3,4 milliards d’euros.