Slawomir Krupa Fédération Bancaire Française Vice-président

Parcours professionnel

Inspecteur au sein de la Société Générale (1996), fondateur d’une start-up internet spécialisée dans l’e-finance en Europe de l’Est (1999). Inspecteur (2002) puis directeur du département inspection (2005) à la Société Générale ; chez Société Générale Corporate & Investment Banking, directeur du cabinet du directeur (2007), responsable de la stratégie et du développement et responsable de la banque de financement et d’investissement pour la région Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique (2009) et directeur adjoint (2012) en charge des activités de financement, responsable banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres pour l’Europe centrale et de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique (2013), directeur général de Société Générale Americas en charge des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs pour la région (2016), directeur général adjoint en charge des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs au niveau mondial (2021), directeur général. Vice-président de la Fédération Bancaire Française (à compter du 1er septembre 2023).

Diplômes : Institut d'Études Politiques - IEP Paris Prise de fonction : 1 septembre 2023