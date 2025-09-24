Sébastien Chaigne IDI Operating Partner 47 ans

Parcours professionnel

Sébastien Chaigne a débuté sa carrière en recherche et développement chez Renault, contribuant au développement des centres d’ingénierie locale du groupe au Mercosur et en Turquie. Après un MBA, il rejoint McKinsey & Company, où il a accompagné des clients des secteurs aéronautique, défense et technologies dans leur performance opérationnelle. Ensuite, il a passé cinq ans chez ESI Group, éditeur de logiciels industriels, où il a dirigé les équipes de développement sur quatre continents et conduit leur transformation à la suite d’une forte croissance externe. En 2018, il retourne chez McKinsey pour se spécialiser à l’intersection des industries avancées, du logiciel et du private equity. En 2024, il exerce comme operating partner indépendant auprès de fonds et éditeurs de logiciels cotés. Il est nommé operating partner chez IDI à compter du 24 septembre 2025.