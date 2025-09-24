Olivier Lemaitre Talentia Directeur général 47 ans

Parcours professionnel

Olivier Lemaitre évolue depuis 25 ans dans le secteur technologique. Il a occupé des fonctions de développement de marchés puis de direction chez des éditeurs internationaux, en pleine transformation. De 2020 à 2025, il a été directeur commercial chez Oracle France, en charge des offres SaaS ERP (Enterprise Resource Planning), Finance, EPM (Enterprise Performance Management) et Supply Chain. Il a rejoint Blue Yonder en 2012, où il a évolué jusqu’au poste de vice-président Europe du Sud. Il a également piloté les ventes Supply Chain et PLM (Product Lifecycle Management) chez SAP France (2011-12), après des rôles de responsable de comptes chez Sterling Commerce (AT&T) (2007-11) et IBM Software (2002-07), où il est entré comme consultant et a évolué vers des fonctions commerciales senior. Sa carrière a débuté chez Accenture en tant que consultant junior (2001). Il était directeur des opérations de Talentia depuis février 2025 et il y prend la fonction de directeur général à compter du 1er octobre 2025.

Diplômes : Ingénieur spécialisé en systèmes d'information et télécommunications Ecole centrale Paris - ECP (2001) Prise de fonction : 1 octobre 2025