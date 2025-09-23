Nomination le 23 septembre 2025
Maxime Brun
Directeur général clients
Parcours professionnel
Maxime Brun a débuté sa carrière dans la finance avant de rejoindre Eurogroup Consulting où il a accompagné de grands acteurs sur des problématiques de stratégie, de performance opérationnelle et de pilotage de projets complexes durant six ans. Il a intègré Fnac Darty en 2019, à la direction de la stratégie, puis il a contribué à l’élaboration du plan stratégique « Everyday 2025 ». Ensuite, il a pris la direction client du groupe, supervisant les pôles expérience client, marketing et data. Il est nommé directeur général clients du Groupe Afflelou à compter du 22 septembre 2025.