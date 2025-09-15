Martin Frischknecht Oddo BHF (Suisse) SA - Zurich Senior Advisor 57 ans

Parcours professionnel

Martin Frischknecht a plus de 25 ans d’expérience dans la banque d’investissement et la finance d’entreprise. Il a travaillé pendant plus de 20 ans chez Credit Suisse, où il occupait dernièrement le poste de directeur général et membre du comité de direction de la banque d’investissement pour la Suisse. Il y responsable de la plus grande équipe de finance d’entreprise du marché intermédiaire en Suisse, spécialisée dans le M&A et le financement des marchés de capitaux pour les entreprises de taille moyenne. Précédemment, il officiait chez Donaldson, Lufkin & Jenrette à Londres puis et UBS où il a commencé sa carrière. Il est le fondateur de la plateforme de capital-investissement Helveon Partners à Lausanne et membre du conseil d’administration de TradeXbank à Zurich ainsi que de Value Trust Financial Advisors à Lucerne. Il est nommé Senior Advisor chez Oddo BHF en Suisse à compter du 15 septembre 2025.