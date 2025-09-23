Marta Oudot Perpetual AM Sales Director pour la France, Monaco, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse francophone 48 ans

Marta Oudot est nommée Sales Director pour la France, Monaco, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse francophone au sein de Perpetual en août 2025.

Parcours professionnel

Marta Oudot a été en poste au sein de Skandinaviska Enskilda Banken, en Suède. Chez East Capital de 2005 à 2014, elle fut responsable marketing (2005-07), responsable commerciale (2007-09) puis responsable commerciale senior pour la clientèle institutionnelle et wholesale (2009-14). Ensuite, elle a été Sales Manager au sein de l'équipe de distribution externe d’Allianz Global Investors, à Paris, de 2014 à 2018 puis responsable de la distribution pour le marché français au sein de DNB Asset Management en 2019. Elle était directrice distribution pour la France et Monaco au sein d’iM Global Partner depuis 2023. Elle est nommée Sales Director pour la France, Monaco, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse francophone au sein de Perpetual en août 2025.