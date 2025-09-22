Loan Nguyen-Phuc Alvarez & Marsal France Managing Director, équipe Deals, practice Corporate Transformation Services

Parcours professionnel

Spécialisée dans les services pré- et post-deal et l’accompagnement des clients dans la création de valeur, Loan Nguyen-Phuc possède plus de vingt ans d’expérience en finance, en entreprise et en cabinet de conseil, couvrant les secteurs des médias, de la technologie, de l’hôtellerie et de la pharmacie. Elle a également occupé plusieurs fonctions financières de direction, notamment en tant que Chief Financial Officer d’agence, Group Controller et responsable de l’audit interne Europe, Moyen-Orient et Afrique pour un acteur majeur du secteur de la communication. Loan est nommée Managing Director au sein de l'équipe Deals de la practice Corporate Transformation Services d’Alvarez & Marsal à compter de septembre 2025.