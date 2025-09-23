Jérôme Niddam Société Générale Corporate & Investment Banking - Hong Kong Directeur général pour la région Asie-Pacifique

Jérôme Niddam deviendra membre du comité de direction du groupe à compter du 1er septembre 2025, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

Parcours professionnel

Jérôme Niddam exerce chez Société Générale depuis 2004 : il a été ingénieur financier au sein du département dérivés actions (2004), puis en poste à New York. Responsable de l’ingénierie financière pour le Japon en 2008, il est devenu responsable du pricing et des nouveaux produits pour les solutions Cross Asset pour la zone Asie Pacifique en 2011, puis responsable de l’ingénierie financière pour les activités de marchés pour la zone Asie Pacifique en 2015. Il est responsable des activités de marché pour la zone Asie Pacifique, basé à Hong Kong, depuis 2018 au sein de Société Générale Corporate & Investment Banking. Il est nommé directeur général de Société Générale pour la région Asie-Pacifique à compter du 1er septembre 2025, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Il deviendra membre du comité de direction du groupe.

Prise de fonction : 1 septembre 2025