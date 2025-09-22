Jean Clavel The Boston Consulting Group Directeur associé senior, institutions financières 43 ans

Parcours professionnel

Avant de rejoindre The Boston Consulting Group (BCG), Jean Clavel a travaillé dans les fusions-acquisitions chez Rothschild & Co (2007-2010). Il exerce au Boston Consulting Group depuis 2010 : il a été consultant dans les projets de développement et de transformation, en particulier dans les secteurs des paiements, de la banque de détail et du crédit à la consommation. Il a également été en poste à l’international, notamment dans les bureaux du BCG au Brésil et en Australie ; il a été responsable du centre d’expertise Global Advantage et en charge du recrutement pour les activités Technology Advantage et directeur associé au Boston Consulting Group à Paris à partir de 2019. Il est responsable mondial de la gestion des talents depuis avril 2025. Enfin, il est nommé directeur associé senior au BCG depuis 2025.