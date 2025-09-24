Jean-Baptiste Djebbari a débuté sa carrière en tant que fonctionnaire dans l’aviation civile puis en tant que pilote. Ensuite, il a été manager innovation pour la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), directeur des opérations aériennes de la compagnie d’aviation d’affaire luxembourgeoise Jetfly (2016-17), expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de Paris sur des sujets d’accidentologie aérienne et de lutte contre le travail illégal (2015-17). Par la suite, il a été député de la Haute-Vienne, secrétaire d’Etat aux Transports puis ministre délégué chargé des Transports dans les gouvernements Edouard Philippe et Jean Castex (2019-22). Il a également été Managing Partner au sein du Groupe Magellim (2023) et président d’Hopium (véhicules hydrogène). Il est nommé Senior Advisor chez FTI Consulting en septembre 2025.
Au sein du BCG, Nicolas Kachaner a occupé les fonctions de managing director et senior partner à Paris, Londres, Bruxelles et Casablanca. Il a dirigé la practice stratégie pendant dix ans, lancé l’unité de retournement du BCG et développé le parcours expert du cabinet, qui compte aujourd’hui une équipe de 140 experts en Europe. Il est nommé senior advisor au sein de PAI Partners en septembre 2025.
Jean-Laurent Poitou dirige la practice Alvarez & Marsal Digital dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, avec la mise en place du P&L (compte de profits et pertes) et la stratégie commerciale. Il intervient sur des projets de transformation intelligence artificielle, données et automatisation pour des clients C-Suite. Avant cela, chez Accenture, pendant plus de 30 ans, il développe les activités numériques, siège au comité de direction mondial, dirige la stratégie d'acquisitions et l'intégration de sociétés numériques et technologiques dans le monde entier. Il y a géré d'importants P&L internationaux, fait croître des comptes mondiaux complexes et dirigé des équipes en Europe, aux États-Unis et en Asie. Jean-Laurent est nommé directeur général d'Ipsos en septembre 2025.
Grégory Chekroun a intégré Fnac Darty en juillet 2021 : jusqu'à présent, il y occupait le poste de directeur logistique, transport et flux au sein de la direction des opérations et services. Précédemment, il a eu de multiples expériences dans le conseil et la distribution avec différents postes de direction chez But, Pomona et Stokomani. Il est nommé directeur organisation & méthodes et directeur général Fnac Suisse chez Fnac Darty à compter du 1er septembre 2025.
Adrien Rétoré a intégré le Groupe Fnac Darty en 2011, au sein de la direction de l’audit interne de Kesa. En 2016, il rejoint Darty Ile-de-France comme responsable des flux puis responsable du contrôle de gestion. En 2019, il est nommé directeur projet, puis directeur organisation et méthodes dans l’accompagnement de la transformation de la direction exploitation. En septembre 2021, il prend également le poste de directeur général Fnac Suisse tout en conservant ses fonctions à la direction exploitation groupe. Il devient directeur exploitation Fnac chez Fnac Darty à compter du 1er juin 2025.
Frédéric Malagoli a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité et a exercé au sein de plusieurs cabinets de conseil (EY, Orange Cyberdefense, PwC et Forvis Mazars). Il a accompagné de nombreux clients dans la définition de leur stratégie cyber ainsi que dans la mise en œuvre de programmes de transformation structurante. Il est nommé associé au sein de l’équipe transformation finance chez Eight Advisory à compter du 24 septembre 2025.
Maylis Gillet a démarré sa carrière dans l’écosystème entrepreneurial et de l’investissement à l’EDHEC, où elle a été ecosystem manager de l'incubateur à Station F, responsable des levées de fonds pour le fonds Generations powered by EDHEC géré par Ring Capital, puis responsable du développement du réseau d’incubateurs de l’EDHEC. Elle est nommée Investor Relations Officer au sein de Ring Capital en septembre 2025.