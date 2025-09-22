Imran Kourichi

Caroline Level-Cottard a rejoint Gecina en 2021 au sein de la direction des investissements et en a pris la tête en 2023. Sous sa responsabilité, le groupe a procédé à des cessions et acquisitions pour un montant cumulé de 1,3 milliard d'euros entre 2024 et mi-2025. Avant d’intégrer Gecina, elle a travaillé près de dix ans chez Unibail-Rodamco-Westfield, où elle a occupé des fonctions de direction dans l’investissement, l’asset management et le développement de projets mixtes. Elle devient directrice exécutive résidentiel de Gecina à compter du 1er octobre 2025. A ce titre, elle sera membre du comité exécutif.