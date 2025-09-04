Guillaume Jacques a plus de 25 ans d’expérience en stratégie, marketing et transformation digitale. Il a occupé des postes de direction au sein de Smart Tribune, Sage, EBP et Bosch Siemens. Depuis juin 2025, il assure la direction de la stratégie marketing, de la communication et du go-to-market de MyUnisoft en tant que Chief Marketing Officer.
Marek Krzysztoporski débute sa carrière chez Carlsberg Pologne en 2001 au sein de l'équipe finance supply chain, puis il élargit ses responsabilités au contrôle de gestion commerciale. En 2011, il devient directeur de la brasserie Kasztelan à Sierpc, avant d’être promu en 2012 vice-président de la chaîne d’approvisionnement client. En 2021, il prend la direction de la supply chain de Carlsberg Pologne. Il est nommé vice-président supply chain, membre du comité de direction de Brasseries Kronenbourg le 1er septembre 2025.
Alix Morabito débute sa carrière en 2000 comme acheteuse d’art chez BETC, puis directrice artistique junior chez Mafia. Elle rejoint les Galeries Lafayette en 2005 comme acheteuse mode femme. De 2008 à 2015, elle est acheteuse luxe et designers groupe Printemps, ensuite directrice de collection accessoires et licences chez Chloé. Elle retourne aux Galeries Lafayette en 2015 comme directrice adjointe des achats de l’homme, puis elle est nommée fashion director en 2016. Depuis 2022, elle était directrice des achats femme, lingerie et enfants ainsi qu’en charge des collaborations spéciales. Elle est nommée directrice de l’offre et des achats, membre du comité exécutif des Galeries Lafayette, à compter du 23 septembre 2025.
Alexandre Liot rejoint les Galeries Lafayette en 1997 et y occupe successivement des rôles opérationnels au sein de la direction des ventes de différents grands magasins. En 2009, il devient directeur des Galeries Lafayette de Berlin, directeur de Marseille Saint Ferréol en 2011, puis directeur général des magasins BHV Marais en 2012. En 2018, il est nommé directeur des Galeries Lafayette Haussmann avant de devenir directeur des opérations en 2022. Il est nommé directeur général adjoint en charge des opérations des Galeries Lafayette à compter du 23 septembre 2025. Il est membre du comité exécutif.
Cécile Terrier débute en 1998 chez Altran comme responsable d’affaires puis rejoint Société Générale Corporate & Investment Banking en 2001 sur des activités de produits dérivés de taux et de couverture. Ensuite, elle occupe différents postes commerciaux au sein de HSBC puis Société Générale (2004-08), Lyxor Asset Management (2008-11) et Pictet Asset Management France (2011-17). En 2017, elle est nommée directrice des relations institutionnelles de Keys REIM. Par la suite, elle est Head of Institutional Sales France (2020-22) puis Managing Director, Head of Business Europe francophone (2022-25) chez Principal Global Investors. Elle est nommée directrice commerciale et service client au sein de Groupama Asset Management à compter de septembre 2025.
Cédric Wells a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, principalement dans des postes stratégiques en matière de gestion des sinistres au sein de plusieurs grands (ré)assureurs internationaux. En tant que Head of Claims, Insurance, Continental Europe chez Sompo, à compter de septembre 2025, il est responsable de la gestion des relations et de la stratégie sinistres pour la région Europe continentale, couvrant l'Allemagne, l'Autriche, la France, la péninsule ibérique, l'Italie, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas.
Chez Mimco Asset Management, Antoine Heslot a occupé le poste de senior fund manager à partir de 2021, où il a contribué à la croissance des actifs sous gestion, au lancement de plusieurs fonds value-added, à la coordination de club-deals et à la supervision d'un mandat majeur avec Brookfield. Il a aussi participé à la mise en place de la politique ESG (environnement, social et gouvernance) et à l'obtention du label ISR (investissement socialement responsable) pour plusieurs fonds. De 2018 à 2021, il a été fund manager chez Colliers Global Investors, où il était en charge de six OPPCI (Organisme de Placement Professionnel Collectif Immobilier) totalisant 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et a participé au lancement de deux fonds. Antoine Heslot a débuté sa carrière en 2015 chez EY comme auditeur financier senior spécialisé en immobilier et petites-moyennes entreprises/entreprises de taille intermédiaire.