Grégory Chekroun

Jean-Baptiste Djebbari FTI Consulting

Jean-Baptiste Djebbari a débuté sa carrière en tant que fonctionnaire dans l’aviation civile puis en tant que pilote. Ensuite, il a été manager innovation pour la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), directeur des opérations aériennes de la compagnie d’aviation d’affaire luxembourgeoise Jetfly (2016-17), expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de Paris sur des sujets d'accidentologie aérienne et de lutte contre le travail illégal (2015-17). Par la suite, il a été député de la Haute-Vienne, secrétaire d'Etat aux Transports puis ministre délégué chargé des Transports dans les gouvernements Edouard Philippe et Jean Castex (2019-22). Il a également été Managing Partner au sein du Groupe Magellim (2023) et président d'Hopium (véhicules hydrogène). Il est nommé Senior Advisor chez FTI Consulting en septembre 2025.