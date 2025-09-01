Fabrice Cambolive Renault Group Directeur général de la marque Renault et Chief Growth Officer 56 ans

Parcours professionnel

Fabrice Cambolive exerce au sein de Renault Group depuis 1992 : il a occupé différents postes dans la fonction commerce, en Espagne, Suisse et France, il a été directeur marketing de Renault Allemagne (2005), directeur commercial Renault, Dacia et Nissan en Roumanie (2009), directeur commercial et marketing de Renault en Russie et de la région Eurasie (2011), directeur général de Renault do Brasil (2015), directeur des opérations de la région Afrique - Moyen-Orient - Asie et Pacifique et membre du comité de direction de Renault (2017), directeur des ventes et opérations de la marque Renault, en charge du déploiement de la stratégie Renaulution sur l’ensemble des marchés et de la transformation du business model de la marque (2021) puis Chief Operating Officer de la marque Renault (2022). Depuis 2023, il est directeur général de la marque Renault et membre de la Leadership Team de Renault Group et, en parallèle, il est nommé Chief Growth Officer depuis septembre 2025.