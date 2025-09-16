Damien Lévêque RockFi - Strasbourg Partner associé

Damien Lévêque est Partner associé de RockFi et dirige le bureau de Strasbourg depuis le 16 septembre 2025.

Parcours professionnel

Avec plus de dix ans d’expérience en gestion de fortune au sein du cabinet Segéfi à Strasbourg, Damien Lévêque a accompagné de nombreuses familles de dirigeants dans la structuration et la transmission de leur patrimoine. Il est également spécialiste de la valorisation de la trésorerie d’entreprise. Il est Partner associé de RockFi et dirige le bureau de Strasbourg depuis le 16 septembre 2025.