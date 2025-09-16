Jérôme Favre Vallourec Directeur Business Line OCTG, services et accessoires 50 ans

Parcours professionnel

Depuis 2013, Jérôme Favre a occupé différents postes chez Vallourec, d’abord comme responsable des ventes pour l’Afrique de l’Ouest, où il a développé les ventes d’OCTG et déployé les offres de services de Vallourec. En 2016, il prend la direction des ventes OCTG et Line Pipe pour l’Afrique du Nord et l’Europe, avant de devenir directeur commercial Europe Afrique pour ce secteur. En 2020, il est nommé vice-président des ventes et du marketing pour le Moyen-Orient, puis son périmètre est élargi à l’Europe et à l’Afrique. En juin 2025, il est promu directeur des ventes pour l’hémisphère Est, l’une des trois régions stratégiques de Vallourec. Il est nommé directeur Business Line OCTG, services et accessoires, membre du comité exécutif, en septembre 2025. Avant de rejoindre Vallourec, il a été responsable du développement et des ventes à l’export chez Duons Telecom de 2008 à 2012, après avoir débuté sa carrière en 2001 chez Sofrepost comme responsable de projet puis directeur des ventes de solutions logistiques pour le Moyen-Orient.