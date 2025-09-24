© Ring Capital Charlotte Lafont Ring Capital Partner, Ring Mission

Parcours professionnel

Charlotte Lafont débute sa carrière chez BNP Paribas en 2012 comme analyste, où elle a participé au déploiement de la stratégie RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) pour la banque de détail hors zone euro puis au niveau groupe. En 2014, elle rejoint TotalEnergies sur le développement opérationnel et le pilotage financier de l’activité de social business, puis en M&A où elle mène des acquisitions dans l’efficacité énergétique et la mobilité électrique. En 2018, elle intègre l’équipe corporate venture de TotalEnergies, contribuant à des investissements internationaux. En 2021, elle rejoint Ring Mission où elle réalise des investissements dans la décarbonation. Elle y est nommée Partner au sein de son fonds de venture capital à impact Ring Mission en septembre 2025.

Diplômes : Neoma Business School Rouen