Camille Moynot

Antoine Heslot Aroxys

Chez Mimco Asset Management, Antoine Heslot a occupé le poste de senior fund manager à partir de 2021, où il a contribué à la croissance des actifs sous gestion, au lancement de plusieurs fonds value-added, à la coordination de club-deals et à la supervision d'un mandat majeur avec Brookfield. Il a aussi participé à la mise en place de la politique ESG (environnement, social et gouvernance) et à l'obtention du label ISR (investissement socialement responsable) pour plusieurs fonds. De 2018 à 2021, il a été fund manager chez Colliers Global Investors, où il était en charge de six OPPCI (Organisme de Placement Professionnel Collectif Immobilier) totalisant 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et a participé au lancement de deux fonds. Antoine Heslot a débuté sa carrière en 2015 chez EY comme auditeur financier senior spécialisé en immobilier et petites-moyennes entreprises/entreprises de taille intermédiaire.