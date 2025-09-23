Benoit Courmont Allianz France Directeur assurances de personnes - Comité exécutif 47 ans

Benoit Courmon est nommé directeur de l’unité assurances de personnes d’Allianz France et membre du comité exécutif, à compter du 1er septembre 2025.

Parcours professionnel

Benoit Courmont débute sa carrière en qualité de contrôleur des assureurs à la Commission de contrôle des assurances, aujourd’hui Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (2003). Ensuite, il est chargé de la gestion des risques et de Solvabilité 2 chez BNP Paribas Cardif, directeur des risques techniques (2011) puis directeur des risques de la solvabilité et de la conformité chez AG2R La Mondiale. Il devient associé, responsable de l’actuariat dans les secteurs de la finance et de l’assurance chez PwC France et Afrique francophone au sein du département évaluation des risques & valorisation (2016). Il évolue alors aux postes de directeur du pilotage financier et des risques, membre du comité exécutif d’AG2R La Mondiale (2017), directeur général de La Mondiale Partenaire (2020) et en parallèle, directeur adjoint auprès du membre du comité de direction groupe en charge de l’épargne et de la clientèle patrimoniale (2021), puis membre du comité de direction groupe en charge de l'épargne, de la clientèle patrimoniale (2021) et de l'épargne retraite (2022). En parallèle, il devient directeur général adjoint, en charge des activités liées au bien vieillir (2024) chez AG2R La Mondiale. Il est également responsable de la transformation et de la performance opérationnelle, de l’immobilier d’exploitation et des moyens généraux, responsable opérationnel de La Mondiale Europartner et Arial CNP Assurances. En parallèle, il est directeur général d’AG2R La Mondiale (par intérim) (janvier-avril 2025) puis directeur général adjoint d’AG2R La Mondiale, en charge du périmètre épargne-retraite, des systèmes d’information et de la transformation (avril 2025). Il est nommé directeur de l’unité assurances de personnes d’Allianz France et membre du comité exécutif, à compter du 1er septembre 2025.

Prise de fonction : 1 septembre 2025