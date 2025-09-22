  
Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Nominations Arnaud Tardan - L'Agefi
Arnaud Tardan
Nomination le 22 septembre 2025

Arnaud Tardan

Capital Croissance
Managing Director, équipe K2

Parcours professionnel

Arnaud Tardan débute au sein de l’équipe buy-out d’Ardian où il collabore avec Éric Neuplanche et participe à l’acquisition et au développement de sociétés européennes à forte expansion internationale. Ensuite, il pilote pendant près de dix ans l’activité Private Equity du Family Office Leitmotiv, spécialisé dans l’accompagnement d’entreprises à dimension franco-asiatique. Sa rencontre professionnelle avec Benjamin Persyn en Asie trouve un prolongement au sein de Capital Croissance où il rejoint l’équipe K2 comme Managing Partner à compter du 22 septembre 2025.
Partager sur

Les autres nominations

  • Daniel Delghavi
    Nomination le 23 septembre 2025

    Daniel Delghavi

    Keensight Capital
    Daniel Delghavi a de l'expérience en transactions de financement de dette en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, acquise notamment chez Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Il devient Principal chez Keensight Capital à compter du 23 septembre 2025.
  • Zoe Clarke
    Nomination le 23 septembre 2025

    Zoe Clarke

    Keensight Capital
    Zoe Clarke a plus de 20 ans d'expérience en conseil en financement. Récemment, elle était Partner chez EY, où elle dirigeait l’équipe Mid-Market and Leveraged Finance Debt Advisory. Elle prend le poste de Head of Capital Markets chez Keensight Capital à compter du 23 septembre 2025.
  • Gabriele Perri
    Nomination le 23 septembre 2025

    Gabriele Perri

    LBP AM
    Gabriele Perri a occupé les postes de Risk Manager puis Senior Risk Analyst chez Amundi Asset Management à Milan, Paris, Boston et Dublin, contribuant à des projets stratégiques d’acquisitions et de conformité internationale. Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas Securities Services à Milan. Il est nommé directeur d'investissement au sein de l'équipe European Private Markets du pôle Capital Solutions, chez LBP AM, en septembre 2025.
  • Nomination le 23 septembre 2025

    Agathe Siebert

    Argos
    Agathe Siebert a débuté sa carrière dans le conseil en stratégie où elle a accompagné des grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire dans leur transformation liée à l’intelligence artificielle et à la donnée. Agathe est nommée AI Project Manager chez Argos à partir du 23 septembre 2025.
  • Caroline Level-Cottard
    Nomination le 23 septembre 2025

    Caroline Level-Cottard

    Gecina
    Caroline Level-Cottard a rejoint Gecina en 2021 au sein de la direction des investissements et en a pris la tête en 2023. Sous sa responsabilité, le groupe a procédé à des cessions et acquisitions pour un montant cumulé de 1,3 milliard d'euros entre 2024 et mi-2025. Avant d’intégrer Gecina, elle a travaillé près de dix ans chez Unibail-Rodamco-Westfield, où elle a occupé des fonctions de direction dans l’investissement, l’asset management et le développement de projets mixtes. Elle devient directrice exécutive résidentiel de Gecina à compter du 1er octobre 2025. A ce titre, elle sera membre du comité exécutif.
  • Nomination le 23 septembre 2025

    Jérôme Estampes

    Guerbet
    Jérôme Estampes a une expérience professionnelle acquise à l'étranger, notamment aux Etats-Unis et au Brésil, au sein de divers groupes industriels, dont Coty. Il est Chief Financial Officer chez Guerbet depuis 2019 ainsi que directeur informatique, développement des affaires et licences. Il est nommé directeur général par intérim de Guerbet en septembre 2025.
Toutes les nominations
Les plus lus
  1. Le patron de la Société Générale prend la menace Revolut au sérieux
  2. L’Insead lance un master pour les futurs décideurs de la finance
  3. Valneva est suspendu à la commercialisation du vaccin contre la maladie de Lyme
  4. Dominique Lefebvre opte pour un départ anticipé de la présidence du Crédit Agricole
  5. La Fed abaisse ses taux pour enrayer la dégradation de l'emploi américain