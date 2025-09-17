Amine Hameg Groupe Magellim Directeur du développement institutionnel - France et international

Amine Hameg devient directeur du développement institutionnel, France et international, au sein du Groupe Magellim, à compter de septembre 2025.

Parcours professionnel

