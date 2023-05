Les infrastructures : un potentiel Extra.Ordinaire

Découvrez le FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund * : un fonds offrant une croissance stable à long terme et des revenus réguliers. Rencontre avec Nick Langley, son gérant.

Pourquoi est-il intéressant d’investir dès maintenant dans les infrastructures ?

Les infrastructures, actifs indispensables qui fournissent des services essentiels à notre vie quotidienne, connaissent une croissance importante. Dans les marchés développés, nous devons remettre à neuf une grande partie de nos infrastructures vieillissantes et investir pour répondre aux besoins futurs. Dans les marchés émergents, des infrastructures plus nombreuses et de meilleure qualité sont nécessaires au vu du développement des économies. Les gouvernements cherchant de plus en plus à se désengager des infrastructures, limitent leurs investissements. Il en résulte davantage d’opportunités pour les capitaux privés dans cette classe d’actifs.

Quelles sont les perspectives d’investissement dans les infrastructures jusqu’à fin 2023 ?

Une grande incertitude règne actuellement sur le marché, nous envisageons donc différents scénarios. Les banques centrales pourraient continuer à relever leurs taux et les maintenir élevés plus longtemps que ne l’anticipe le marché. Cela pourrait provoquer des récessions dans certaines économies développées. Une nouvelle hausse des prix des matières premières pourrait également attiser l’inflation. Les banques centrales pourraient alors augmenter leurs taux, les maintenir puis les relever à nouveau ce qui engendrerait des récessions plus prononcées sur les marchés développés. Un autre scénario est celui d’une crise de notre système financier qui pourrait pousser les banques centrales à réorienter leur politique monétaire et à lancer des programmes d’assouplissement quantitatif, déclenchant un début de redressement.

Qu’est-ce qui distingue les entreprises présentes dans le Fonds ?

Nous investissons sur deux catégories d’infrastructures cotées en bourse : d’une part, les actifs d’infrastructure réglementés (poteaux, câbles et tuyaux utilisés pour le transport de l’électricité, du gaz et de l’eau) pour lesquels le régulateur détermine les revenus. Si l’entreprise gagne trop, elle doit en rendre une partie à ses clients. Mais si elle gagne trop peu, l’entreprise peut augmenter ses prix. C’est un segment défensif, composé d’entreprises matures, au profil de risque faible et qui versent de forts dividendes. D’autre part, nous investissons également sur des actifs utilisateurs-payeurs, qui proposent des infrastructures dont l’usage est payant (autoroutes, ports, aéroports…) et pour lesquelles les revenus dépendent de leur utilisation. Ces sociétés de croissance, plus sensibles au contexte économique, proposent des rendements potentiellement plus faibles. Ainsi, grâce à cette double approche, nous avons pour objectif d’offrir un rendement de 5,5 % supérieur au OECD G7 CPI sur 5 ans glissants.

Quel est l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les entreprises d’infrastructures ?

Les taux plus élevés n’ont pas d’impact négatif sur l’attractivité des entreprises d’infrastructure. La plupart des entreprises fortement endettées du secteur sont des entreprises de services aux collectivités réglementées où les autorités de régulation dictent aux entreprises le degré d’endettement qu’elles sont censées présenter. Le cadre réglementaire prévoyant que les coûts de leur dette puissent être répercutés sur les clients, l’augmentation des taux d’intérêt ne nuit pas aux rendements des investisseurs.

Les actifs d’infrastructures sont-ils moins attractifs en période de baisse de l’inflation ?

Les infrastructures régulées apportent une certaine protection contre l’inflation, leurs revenus étant garantis par les termes de leurs contrats. Les effets de l’inflation sont donc dilués, car ils seront réintégrés lors de la renégociation des termes des contrats qui se fait sur du moyen/long terme. Ces entreprises constituent actuellement 55 % de notre portefeuille (au 31/03/23). Ainsi, les annonces faites par les entreprises du S&P 500 le mois dernier ont conduit à abaisser leurs perspectives de bénéfices de 0.6 %, tandis que dans le même temps, celles de notre univers d’investissement ont augmenté de 0.8 % (Source. Franklin Templeton).

Nick Langley, gérant du FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

