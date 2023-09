Questions-réponses : Comment nous aidons les entreprises des secteurs à fortes émissions à se décarboner ?

Selon une étude de McKinsey & Co, l’exploitation minière est actuellement responsable de 4 à 7 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale.

Parmi les autres effets négatifs de l’industrie minière figurent la déforestation, la contamination des sols, des flux et des zones humides, l’utilisation importante des ressources en eau, les risques pour la santé et d’autres impacts sociaux et communautaires.

Toutefois, dans le même temps, les minéraux tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre sont essentiels à la transition vers la neutralité carbone. En effet, ils sont des composants de nombreuses solutions émergentes d’énergie propre, notamment les éoliennes et les batteries pour véhicules électriques.

Dans cette session de questions-réponses, nous abordons les risques et les opportunités dans le secteur des métaux et des mines dans la course au net zéro et la manière dont nous nous engageons avec des positions fortement émettrices comme celles-ci.

Faut-il encore investir dans le secteur minier, même s’il s’agit d’un émetteur important de gaz à effet de serre ?

Kimberley Lewis : « Désinvestissement vs engagement était un argument très populaire il y a quelques années : la vérité est que nous avons quitté un débat binaire. Nous pensons qu’en restant investis et en nous engageant activement, nous pouvons stimuler le changement durable et accroître la valeur des entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous sommes en charge d’adopter une approche active de nos investissements afin de veiller à ce que le capital de nos clients soit protégé et utilisé de manière responsable. »

À quels types de défis les sociétés minières et métallurgiques sont-elles confrontées dans le cadre de la décarbonation ?

Carol Storey (CS) : « Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes engagés auprès d’un certain nombre d’entreprises prioritaires sur le thème du changement climatique. Au moment de notre engagement auprès d’une entreprise en particulier, elle avait identifié un certain nombre d’opérations qu’elle trouvait difficile à décarboner.

Par exemple, les activités de production d’aluminium de la société dépendaient de la génération de températures très élevées, ce qui est extrêmement gourmand en énergie. Certaines de ces activités se déroulent actuellement dans des endroits qui n’ont pas accès à des infrastructures d’énergie renouvelable. La société exploitait également le type de charbon nécessaire à la production d’acier (charbon métallurgique). »

Quelles sont les opportunités dans ce secteur ?

CS : « Dans le même temps, cette société a également eu des opportunités incroyables dans les métaux de transition tels que le cuivre, le nickel et l’argent - utilisés pour fabriquer des éoliennes, des panneaux solaires, des moteurs électriques et des batteries.

Nous n’avons pas voulu voir l’entreprise liquider des parties de son activité pour atteindre ses objectifs de zéro émission nette. Il est peu probable que cela se traduise par des réductions d’émissions réelles dans le monde. Nous voulions également que l’entreprise soutienne les travailleurs et les communautés locales qui pourraient être affectés par sa transition vers la neutralité carbone.

Quelle a été votre approche de l’engagement en 2022 ?

CS : « Notre objectif était de soutenir l’entreprise dans ses projets de décarbonation des segments les plus difficiles de son activité. En tant qu’investisseurs, nous devons reconnaître que cela prendra du temps.

Tout au long de l’année 2022, nous nous sommes entretenus avec la société à plusieurs reprises avant un vote « Say on Climate » sur son plan de transition. Il s’agit des votes pour lesquels la direction d’une entreprise demande aux actionnaires de soutenir leur plan de transition climatique.

Nous avons collaboré avec différents représentants de l’entreprise, notamment le président et le PDG ainsi que les équipes de développement durable et les chargés de relations avec les investisseurs.

La communication sur le climat était déjà assez bonne par rapport à ses pairs, mais, parce qu’elle se trouve dans un secteur plus difficile à alléger, nous voulions voir un plan de transition « best-in-class » qui permettrait de relever les principaux défis de l’entreprise et de démontrer qu’elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour décarboner.

À l’approche du vote, nous avons fourni des commentaires détaillés reflétant nos opinions sur les bonnes pratiques pour les plans de transition et mis en évidence les domaines dans lesquels l’entreprise pourrait renforcer son ambition de zéro émission nette. Nous avons voulu mieux comprendre les plans de dépenses d’investissement de l’entreprise, les objectifs relatifs aux émissions de Scope 3 (chaîne de valeur) et la manière dont la société interagit avec les gouvernements et les partenaires commerciaux pour garantir l’accès aux énergies renouvelables et aux carburants à faibles émissions de carbone. »

Quel a été le résultat ?

CS : « Peu de temps avant le vote, la société a publié son plan de transition complet. Nous avons été ravis de voir la société améliorer sa communication d’informations conformément à ce que nous avions discuté et renforcer ses objectifs de zéro émission nette pour couvrir les émissions de Scope 3. Elle est également allée plus loin que prévu en s’engageant à ne pas développer ou investir dans des projets de charbon métallurgique greenfield. Nous avons soutenu la résolution « Say on Climate » de la direction.

Tout au long de notre dialogue d’engagement, la direction de l’entreprise a démontré que le risque climatique est intégré dans la prise de décision stratégique aux plus hauts niveaux de l’entreprise.

Ce que nous avons trouvé particulièrement impressionnant à l’égard de cette société, c’est la manière dont l’analyse de scénarios a été utilisée pour identifier les opérations commerciales à haut risque, ce qui explique les plans de transition justes de l’entreprise, élaborés pour réduire l’impact potentiel de la transition sur les travailleurs et les communautés locales. »



