Quelle est la prochaine étape de l’essor des opérations de fusion-acquisition dans le secteur de la biotechnologie ?

Les actions biotechnologiques de petite et moyenne capitalisation se négociant à des valorisations attrayantes, l’activité de fusion et acquisition a démarré sur les chapeaux de roue en 2023. Début mai, quelque 69 milliards de dollars de transactions sur le segment de la biopharmacie avaient été annoncés, soit à peu près la valeur totale de l’année 2022.1

Puis, la Federal Trade Commission (FTC) a pris une décision à la surprise générale : cette autorité de tutelle a intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition d’Horizon Therapeutics par Amgen pour un montant de 27,8 milliards de dollars, une opération annoncée pour la première fois en 2022. Ce qui est surprenant, c’est que le motif habituel d’une action de la FTC - un chevauchement trop important des produits - ne s’applique pas à l’accord Amgen/Horizon. La FTC fonde plutôt son argumentation sur la possibilité qu’Amgen utilise sa puissance pour regrouper les produits d’Horizon avec d’autres médicaments du portefeuille d’Amgen, ce qui permettrait d’accorder des rabais importants qui désavantageraient les concurrents potentiels.

Un ralentissement du rythme des grandes opérations de fusion-acquisition ...

Sans précédent juridique, l’action en justice de la FTC crée une incertitude non seulement pour l’accord Amgen/Horizon, mais également pour les futures fusions et acquisitions dans le secteur. L’absence de précédent fait également peser la charge de la preuve sur la FTC. Et ici, l’autorité de tutelle pourrait être confronté à une bataille difficile puisque l’argument est basé sur ce qu’Amgen pourrait faire, et non sur ce qui va se produire ou s’est produit (comme recevoir une contravention pour excès de vitesse alors que vous quittez la route parce que vous pourriez conduire trop vite). À notre avis, ce raisonnement diminue les probabilités de succès de la FTC.

Néanmoins, nous pensons que le procès pourrait ralentir les grandes transactions de fusion-acquisition (celles dont la valeur est supérieure à 15 milliards de dollars) jusqu'à ce que l’affaire soit résolue, très probablement au cours du second semestre 2023. Depuis le début de l’année, nous avons constaté une augmentation des acquisitions importantes, notamment la fusion Amgen/Horizon et le rachat de Seagen par Pfizer pour 43 milliards de dollars.

... pourrait entraîner une reprise des petites transactions

D’autre part, les petites fusions et acquisitions d’entreprises des biotechnologies (transactions inférieures à 10-15 milliards de dollars) pourraient désormais s’accélérer. En effet, le besoin de fusion-acquisition n’est pas près de disparaître. Au cours des prochaines années, de nombreuses sociétés biopharmaceutiques de grande capitalisation devront remplacer les revenus tirés des médicaments à succès - médicaments dont les ventes annuelles atteignent ou dépassent le milliard de dollars - dont le brevet arrivera à expiration. En fait, d’ici la fin de la décennie, jusqu'à 200 milliards de dollars de revenus annuels générés par des médicaments sont menacés par la perte d’exclusivité,2 y compris les thérapies immunologiques Humira (21,2 milliards de dollars de ventes) et Stelara (9,7 milliards de dollars3) dont le brevet arrive à échéance cette année. Le secteur a donc accumulé des liquidités estimées à 500 milliards de dollars dans ses bilans et il est très disposé à « faire du shopping ».4

Dans le même temps, l’innovation parmi les entreprises biotechnologiques de petite et moyenne capitalisation s’accélère. Comme nous l’avons déjà indiqué, 2022 a été une année de progrès cliniques, les entreprises ayant fourni des données positives dans de nombreuses catégories de maladies majeures, notamment la dystrophie musculaire, la maladie d’Alzheimer, la dégénérescence maculaire liée à l'âge (une des principales formes de cécité chez les personnes âgées) et l’obésité. Plus de 80 thérapies sont soumises à l’examen de la Food and Drug Administration en 2023, ce qui ouvre la voie à ce qui pourrait être une année record en termes d’approbations, avec 18 médicaments lancés à la mi-mai.5 De plus, étant donné la nature révolutionnaire de nombreuses thérapies, ces médicaments pourraient représenter le début de nouveaux cycles de produits qui stimulent généralement la croissance des revenus pendant une décennie ou plus.

Potentiel de vente cumulé de 15 lancements de médicaments

Revenus du consensus non corrigés du risque (en milliards de dollars)

Source : Jefferies Research : Jefferies Research, au 24 mars 2023.

L'étroitesse des marchés de capitaux et les conditions de prêt restrictives ont également rendu les sociétés biotechnologiques de petite et moyenne capitalisation plus disposées à être rachetées. L’appétit pour les introductions en bourse a diminué avec la hausse des taux d’intérêt en 2022 tandis que les turbulences au sein du secteur bancaire américain ont restreint cette voie de financement importante pour les petites sociétés biotechnologiques. Ces sources de capitaux étant désormais réduites, les fusions-acquisitions sont devenues de plus en plus importantes pour la poursuite des essais cliniques et la commercialisation de nouveaux médicaments.

S’il n’est pas possible de conclure des opérations plus importantes, les sociétés biopharmaceutiques qui ont besoin d’accéder à l’innovation pourraient avoir à conclure jusqu'à trois petites opérations pour chaque grande opération, une tendance qui pourrait profiter aux investisseurs axés sur les sociétés biotechnologiques innovantes de petite et moyenne capitalisation. Exemple : fin mai, après le dépôt de la plainte de la FTC, le fabricant de médicaments gastro-intestinaux Ironwood Pharmaceuticals a annoncé qu’il allait racheter la société biotechnologique suisse VectivBio pour un montant d’un milliard de dollars, soit une prime de 40 % par rapport au cours de l’action de VectivBio avant l’annonce de la transaction.6

Information importante

L’industrie de la santé est soumise à des réglementations gouvernementales, des taux de remboursement et des approbations gouvernementales de produits et de services différents, ce qui pourrait avoir une incidence considérable sur les prix et la disponibilité et celle-ci peut être légèrement affectée par une obsolescence rapide et par l’expiration des brevets.

