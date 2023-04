L’eau, une thématique d’investissement

Il est généralement admis que l’eau est une ressource essentielle et que son importance ne cesse de croître. Les raisons pour lesquelles l’eau est essentielle sont cependant moins évidentes.

Les idées reçues sur l’eau sont très répandues. La plus courante a sans doute trait à la rareté de l’eau. Vue de l’espace, la Terre pourrait sembler avoir trop d’eau, plutôt que trop peu. Mais le problème se pose à l'échelle locale et non pas mondiale.

Parmi les autres idées reçues, citons l’idée que les pays « humides » ne peuvent être soumis à un stress hydrique. Pourtant, le Royaume-Uni (un pays plutôt classé dans la catégorie « humide » selon la plupart des indicateurs) pourrait selon l’Agence britannique pour l’environnement manquer d’eau d’ici 20 ans, et ce en raison de la croissance démographique, du manque d’infrastructures de stockage et du changement climatique.

