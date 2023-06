Actifs privés et allocation innovante

Les investisseurs à long terme cherchent à améliorer leur potentiel de diversification en investissant dans des classes d’actifs non traditionnelles, et ce afin de mieux traverser les différentes phases des cycles économiques et de marchés. Les investisseurs se tournent donc de plus en plus vers les actifs privés. Bien conçue, une allocation en actifs non cotés offre une protection contre l’inflation, des avantages en matière de diversification, une volatilité plus faible, une meilleure prise en compte de l’ESG, des gains de primes d’illiquidité, et un potentiel de performances plus élevées.

Ces bénéfices sont connus. Les décisions (pourtant essentielles) concernant les classes d’actifs privés à sélectionner, le moment de les introduire et la manière de les intégrer efficacement dans un portefeuille composé en grande partie d’actifs liquides sont des problématiques qui relèvent d’expertises propres à ces classes d’actifs. Ces décisions détermineront si l’introduction d’actifs privés dans un portefeuille traditionnel s’avère favorable ou non.

En savoir plus