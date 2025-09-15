Un partenaire bancaire luxembourgeois à Paris

La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) ouvre une succursale dédiée à la banque privée au cœur du 8e arrondissement de Paris. Déjà reconnue pour son expertise et sa solidité au Grand-Duché de Luxembourg, la BIL propose désormais aux entrepreneurs et familles résidant en France une offre personnalisée, conjuguant proximité locale et savoir-faire international.

Une institution historique au service des clients français

Depuis 1856, la BIL incarne une référence de confiance pour la gestion de fortune et l’accompagnement des entrepreneurs. Avec près de 1900 collaborateurs et une présence internationale – Luxembourg, Suisse, Chine, et désormais France – la BIL s’adresse aujourd’hui à une clientèle française aux profils variés : chefs d’entreprise, familles fortunées, family offices, souvent tournés vers l’international.

Notée A2 à long terme par Moody’s[1], la BIL gère 46,8 milliards d’euros d’actifs2 et 18,8 milliards d’euros de dépôts clients[2], et génère un résultat net du Groupe de 170 millions d’euros[2] , témoignant de sa solidité financière et de sa capacité à accompagner ses clients dans la durée.

Une équipe dédiée à Paris, en lien étroit avec le Luxembourg

L’ouverture de la succursale parisienne permet à la BIL d’offrir un accompagnement de proximité, grâce à une équipe locale de banquiers privés expérimentés collaborant étroitement avec les experts du siège luxembourgeois. « La grande force de la BIL réside dans sa capacité à réunir des spécialistes de nombreux domaines pour satisfaire les besoins spécifiques de nos clients entrepreneurs », souligne Gabriel Bendayan, directeur de la succursale parisienne. Cette synergie garantit des circuits de décision rapides et un accès à l’ensemble du savoir-faire du groupe, en matière de gestion patrimoniale, de structuration internationale, de financement ou de conseil en investissement.

Une approche intégrée et personnalisée

À chaque client, la BIL propose une analyse à 360° de la situation professionnelle et familiale, afin de bâtir une stratégie sur mesure qui intègre à la fois la croissance de l’entreprise et l’optimisation du patrimoine personnel. L’approche holistique de la banque, plébiscitée par ses clients historiques, répond aux besoins des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d’un interlocuteur unique pour financer leurs projets, structurer leur patrimoine, anticiper la transmission ou encore gérer la fiscalité de leur famille, parfois répartie dans plusieurs pays.

« Notre vocation est de soutenir la croissance des entreprises tout en valorisant et en protégeant le patrimoine de nos clients, dans un environnement économique de plus en plus complexe et international ». Gabriel Bendayan

Des solutions sur mesure pour des besoins complexes

Financements structurés, accompagnement lors de fusions-acquisitions, réorganisations capitalistiques, gestion de portefeuille, assurance vie luxembourgeoise, conseil en investissement ou création de holdings familiales : la palette de services proposée par la BIL à Paris via son siège au Luxembourg est immense et s’adresse aussi bien aux entrepreneurs en croissance qu’aux familles désireuses de transmettre leur patrimoine en toute sérénité. « Notre vocation est de soutenir la croissance des entreprises tout en valorisant et en protégeant le patrimoine de nos clients, dans un environnement économique de plus en plus complexe et international », précise Gabriel Bendayan, Directeur de la succursale BIL de Paris.

Gabriel Bendayan, Directeur de la succursale BIL de Paris -

Proximité, réactivité et solidité : les atouts de la BIL

En s’installant à Paris, la BIL confirme que le marché français est une priorité stratégique. Les clients servis par la succursale bénéficient désormais d’un interlocuteur local, d’une relation personnalisée et d’un accès privilégié à l’expertise internationale d’une institution historique. « Dans un contexte incertain, il est rassurant de pouvoir compter sur une banque solide, à taille humaine, à la fois proche et capable d’accompagner ses clients dans leurs ambitions internationales les plus exigeantes », conclut Gabriel Bendayan.

[1] Notation à long terme Moody’s – 04/2024

[2] Chiffres issus du rapport annuel 2024

Contact et informations :

Banque Internationale à Luxembourg S.A – 5, avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris

944 424 936 R.C.S. Paris

Société anonyme, R.C.S Luxembourg B-6307

www.bil.fr

