Un ETF pour les anciens combattants de l’armée américaine voit le jour

Academy Asset Management, une société de gestion américaine détenue par des anciens combattants handicapés, lance un ETF. Appelé Academy Veteran Impact ETF, ce fonds indiciel coté sera investi dans des prêts aux membres des services américains, aux anciens combattants de l’armée, à leurs survivants et aux entreprises détenues par des anciens combattants. Au moins 80 % des actifs sous-jacents seront des prêts aux anciens combattants et à leurs familles. Academy AM sera le conseiller du fonds.

Ce nouvel ETF aura non seulement un impact auprès des anciens combattants grâce aux prêts, mais il permettra également à Academy Asset Management de poursuivre sa mission d’encadrement, de recrutement et de formation des anciens combattants à des carrières dans les services financiers. En outre, une partie des frais de gestion sera reversée à des associations caritatives liées aux anciens combattants et à l’armée. Jane Street Capital agira en tant que teneur de marché principal.

Academy Asset Management est la première société de gestion d’actifs institutionnels appartenant à des anciens combattants handicapés ayant survécu aux attentats du 11 septembre 2001. La société dispose de bureaux à New York et à Chicago.