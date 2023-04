Marlène Hassine Konqui: « L’important est de ne pas avoir d’idées reçues »

Vous êtes assez critique sur les méthodologies des études Spiva et Morningstar. Pourquoi ?

Ces études utilisées pour comparer les performances des fonds actifs et passifs arrivent à la conclusion que la plupart des gestionnaires actifs ne battent pas les fonds passifs sur le long terme. Mais leurs résultats sont étroitement liés aux méthodologies, qui introduisent au moins quatre biais. Premièrement, le choix de l’indice de référence pose un vrai problème. En particulier dans l’étude Spiva qui compare les fonds actifs à un indice de référence très large, choisi par S&P, et non à l’indice de référence officiel des fonds concernés. Mais le problème se pose aussi dans le baromètre Morningstar [fonds actifs versus fonds passifs de même catégorie, NDLR] car il induit de comparer des fonds avec des indices de référence très différents dans toutes les catégories : en Europe Large Caps par exemple, on a pu voir que les différents indices de référence des fonds comparés allaient de 44 % à 346 % sur dix ans (2011-2020), avec donc un impact très important sur les performances comparées. Deuxièmement, Spiva mesure la performance des fonds actifs par rapport à celle d’un indice sous-jacent et non par rapport à des fonds passifs, ce qui exclut de facto les frais et coûts de gestion encourus par les fonds passifs en supposant, à tort, que la performance des fonds passifs est égale à celle des indices sous-jacents : là aussi, ça change tout sur longue période.

Avec des biais également sur plus courtes périodes…

Oui, déjà parce que ces études utilisent une méthode standard pour s’ajuster du « biais du survivant » : en excluant des fonds qui ont disparu au cours de la période suivie pour diverses raisons (fusions, chevauchements de fonds, etc.), elles ne tiennent plus compte de ceux qui ont quand même réalisé de meilleures performances entre-temps (« biais inverse du survivant », Juhani Linnainmaa, université de Chicago)… Dans le même ordre d’idées, l’utilisation d’une seule analyse entre deux dates fixes peut conduire à la conclusion que de nombreux fonds actifs ne battent pas leurs indices, sans donner un aperçu complet et fiable de la performance du portefeuille. Par exemple, les fonds actifs Global Bond Euro Hedged ont sous-performé les fonds passifs de 0,6 % entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils les ont dépassés en données annuelles glissantes dans 88 % du temps avec un écart moyen de surperformance sur un an de 2 % sur la même période.

Comment y remédier ?

Notre base de données se réfère pour tous les fonds (actifs ou passifs) à l’indice prévu dans la documentation, ce qui permet de résoudre les deux premiers biais. Nous recalculons la performance annuelle des fonds tout au long de l’année, ce qui permet de résoudre tous les biais aux survivants et aux choix des dates et erreurs de données ou calendriers. L’important est de ne pas avoir d’idées reçues. Cela nous semble important que les investisseurs puissent avoir toutes ces informations et réallouer leur portefeuille de manière optimale en profitant des opportunités d’alpha proposées par la gestion active plus qu’une fois par an, par exemple sur un rythme trimestriel.