Le gestionnaire anti-ESG Strive AM lance deux ETF obligataires

Strive Asset Management, la société de gestion qui s’oppose aux critères de sélection basés sur l’environnement, le social et la gouvernance (anti-ESG), lance ses premiers fonds indiciels cotés (ETF) obligataires : Strive Total Return Bond ETF (STXT) and the Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).

Le Strive Total Return Bond ETF (STXT) est un fonds obligataire géré activement qui offre une exposition de base aux obligations en cherchant à maximiser le rendement total sur un cycle de marché complet.

Le Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) est un fonds obligataire ultra-court géré activement, d’une durée d’un an ou moins, qui vise à fournir un revenu accru tout en minimisant la volatilité des prix.

A lire aussi:

Les deux fonds seront gérés par Matt Cole, le directeur général et directeur des investissements de Strive, qui a précédemment supervisé des portefeuilles obligataires activement gérés pour 70 milliards de dollars de portefeuilles chez CalPERS. Pour l’aider dans la sélection des titres, Strive a noué un partenariat stratégique avec Angel Oak Capital Advisors, qui conseillera les fonds.

Dans son communiqué, Strive souligne l’importance « d’optimiser les rendements des investissements plutôt que de respecter des normes ESG arbitraires ». Fidèle à ses valeurs anti-ESG, « Strive (…) s’engage à donner la priorité à une performance financière supérieure sans tenir compte des facteurs non financiers », a déclaré Matt Cole.

A lire aussi: