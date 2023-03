JPMorgan lance une Sicav et un ETF sur les obligations Green Social Sustainable

J.P. Morgan Asset Management a annoncé ce 2 mars le lancement d’une nouvelle stratégie de gestion active sur les obligations « Green Social Sustainable » (GSS), qui sera disponible à la fois sous forme de Sicav et de fonds indicel coté (ETF).

La Sicav JPMorgan Funds – Green Social Sustainable Bond Fund, comme l’ETF JPMorgan ETFs (Irlande) Icav – Green Social Sustainable Bond Ucits ETF s’appuyeront sur le nouvel indice Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year.

Les deux véhicules d’investissement seront classés article 9 selon la réglementation européenne SFDR. Le Total Expense Ratio (TER) de la Sicav (parts C) sera de 50 points de base et celui de l’ETF Ucits sera de 32 points de base. L’ETF est listé sur Euronext Dublin, le London Stock Exchange, le Xetra Deutsche Borse, Borsa Italia et SIX.

Toutes les obligations qui seront sélectionnées dans la nouvelle stratégie seront rattachées à des activités durables, conformément aux principes énoncés par l’International Capital Markets Association (ICMA). Elles répondront également aux critères de durabilité établis par la réglementation européenne SFDR, ce qui signifie que leur usage devra être lié à des projets et activités contribuant à une économie durable et inclusive.

La stratégie est gérée par Stéphanie Dontas, Ed Fitzpatrick et Usman Naeem, et développée en partenariat avec l’équipe Sustainable Investing. Elle doit s’appuyer également sur les analystes rattachés à l’équipe Global Fixed Income, Currencies and Commodities (GFICC) de la société. Ces derniers doivent vérifier l’alignement de chaque émission obligataire avec les normes de l’ICMA et mener une recherche fondamentale, quantitative et technique qui se veut rigoureuse.