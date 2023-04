Ilmarinen mise gros sur le plus grand ETF jamais lancé aux Etats-Unis

Le fonds de pension finlandais Ilmarinen a annoncé avoir investi environ 1,86 milliard d’euros dans le fonds indiciel «Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF». L’investisseur institutionnel est le plus gros contributeur du fonds qui a débuté sa cotation le 4 avril 2023 sur le NYSE Arca, et précise qu’il s’agit du plus gros lancement d’exchange traded fund (ETF) jamais enregistré aux Etats-Unis, mais ne donne pas de montant total.

«Ce fonds nous offrira à moindre coût une large diversification dans les entreprises américaines cotées les meilleures sur le plan climatique», a commenté dans un communiqué Mikko Mursula, le directeur des investissements d’Ilmarinen. Il ajoute que cet ETF devrait l’aider à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d’actifs avant la fin de 2035.

L’ETF suit le nouvel indice «MSCI USA Climate Action», qu’Ilmarinen a contribué à développer, faute d’indice climatique diversifié qui lui convienne sur le marché. L’indice recouvre une grosse moitié des entreprises de grande et moyenne capitalisation de chaque secteur aux États-Unis.

